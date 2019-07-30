Florette alerta de un brote de E.coli en varios de sus productos elaborados y comercializados en Canarias
Son los 'Brotes de espinaca', 'Mezclum', 'Pasta integral' y 'Detox', con fechas de caducidad entre el 26 de julio y el 1 de agosto. La empresa pide a quienes los tengan que los devuelvan a los establecimientos.
FACUA.org
Canarias-30/07/2019
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La empresa Florette, que comercializa verduras, hortalizas y ensaladas listas para consumir, alerta de que ha detectado una contaminación puntual de la bacteria E.coli que podría afectar a algunos lotes de sus productos elaborados y comercializados en Canarias.
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