CAPÍTULO 1: LIBERALIZACIONES TRAMPA Gasolina, luz, gas… 5 tarifazos que sufrimos desde que Marty McFly se subió al DeLorean «¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?». Es la pregunta que en 1985 le hizo Marty McFly a su amigo el doctor Emmet Brown antes de subir al DeLorean para realizar su tercer viaje en el tiempo6. Cuando sale de la máquina el 21 de octubre de 2015, Marty está tan alucinado con lo que ven sus ojos que ni siquiera se da cuenta de que le han cambiado a su chica por la novia de Karate Kid7. A los españoles también nos

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