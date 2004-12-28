Granada y Málaga tienen las tarifas más caras del servicio de estacionamiento regulado de las ocho capitales andaluzas
Permanecer estacionado durante quince minutos en una zona regulada por un parquímetro puede ser hasta un 167% más caro según la ciudad andaluza. Almería y Jaén son las ciudades con las tarifas más económicas.
FACUA.org
Andalucía-28/12/2004
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