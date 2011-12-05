Honda llama a revisión 304.000 vehículos en todo el mundo por un fallo en el airbag
Las bolsas de aire defectuosas podrían inflarse con demasiada presión en un accidente y generar posibles lesiones o la muerte.
FACUA.org
Internacional-05/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la compañía japonesa Honda ha llamado a la revisión de 304.000 vehículos por un defecto en el airbag.
Según el fabricante, las bolsas de aire defectuosas podrían inflarse con demasiada presi&oacut