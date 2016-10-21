La AEPD apercibe a la Agencia Tributaria de Sevilla por no proteger los datos de los ciudadanos
Protección de Datos considera que el organismo ha cometido una infracción grave y otra leve por permitir que quedasen al descubierto datos privados en su web con tan sólo introducir un número de DNI.
FACUA.org
Sevilla-21/10/2016
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto que la Agencia Tributaria de Sevilla ha cometido una infracción grave y otra leve por no proteger debidamente los datos especialmente protegidos de los ciudadanos. El organismo ha tomado esta decisión tras a