Más noticiasAcordaron las tarifas de los servicios de transporte frigorífico internacional por carretera

La CNMC multa con 8,8 millones a 12 empresas de transportes frigoríficos de mercancías y a su sectorial

Crearon una empresa franquiciadora para evitar las posibles sanciones y prolongar así las prácticas anticompetitivas. Las conductas acreditadas tuvieron lugar desde el año 1993 hasta el 2012.

FACUA.org
España-23/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con un total de 8,85 millones de euros a 12 empresas del mercado de transporte de frigoríficos por carretera y a la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (AT

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos