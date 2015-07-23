La CNMC multa con 8,8 millones a 12 empresas de transportes frigoríficos de mercancías y a su sectorial
Crearon una empresa franquiciadora para evitar las posibles sanciones y prolongar así las prácticas anticompetitivas. Las conductas acreditadas tuvieron lugar desde el año 1993 hasta el 2012.
FACUA.org
España-23/07/2015
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Los acuerdos directos de fijación de precios que tuvieron lugar desde 1993 hasta el año 2012 entre distintas empresas. | Imagen: Chesnot Jérôme (CC BY-NC 2.0)
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con un total de 8,85 millones de euros a 12 empresas del mercado de transporte de frigoríficos por carretera y a la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (AT