La Comisión Europea rechaza prohibir los servicios de taxi alternativo pese a las críticas del sector
Estos servicios de transporte no profesional, que se implantan en distintas ciudades europeas y que ya han sido prohibidos, por ejemplo, en Bruselas, ponen en contacto a particulares para compartir los gastos de viaje.
FACUA.org
Europa-03/06/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea (CE) se ha mostrado contraria a prohibir los servicios de transporte en vehículos compartidos por particulares como Uber y BlaBlaCar, en plena polémica por la competencia desleal que las asociaciones de taxistas aseguran que representan para su gremio, se