La Comunidad de Madrid cesa al director de la residencia de Manoteras
Tras conocerse su intención de recortar gastos con la reducción del consumo de verduras y frutas de los mayores que residen en el centro.
FACUA.org
Madrid-05/03/2008
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La Comunidad de Madrid anunció hoy el cese fulminante del director de la residencia Manoteras, Juan José Aracizo López, tras conocerse su intención de recortar gastos mediante la reducción del consumo de verduras y frutas de los mayores que residen en el