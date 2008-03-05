Más noticias

La Comunidad de Madrid cesa al director de la residencia de Manoteras

Tras conocerse su intención de recortar gastos con la reducción del consumo de verduras y frutas de los mayores que residen en el centro.

FACUA.org
Madrid-05/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comunidad de Madrid anunció hoy el cese fulminante del director de la residencia Manoteras, Juan José Aracizo López, tras conocerse su intención de recortar gastos mediante la reducción del consumo de verduras y frutas de los mayores que residen en el

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos