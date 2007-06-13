La OMS asegura que 13 millones de personas mueren al año por factores medioambientales poco saludables
Más del 10% de muertes se producen por dos factores de riesgo ambientales: agua insegura y el empleo de combustibles sólidos para cocinar.
FACUA.org
Internacional-13/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que cada año mueren unas 13 millones de personas a causa de factores medioambientales poco saludables, según se desprende de un informe presentado hoy en el que se recomienda a los países reducir ciertos riesgos medioam