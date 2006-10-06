Más noticias

La UE prohíbe vender un requesón de Reino Unido por riesgo sanitario

El producto, de la empresa Bowland Dairy Products, está fabricado con leche caducada, con restos de antibióticos o contaminada con detergentes y colorantes.

FACUA.org
Europa-06/10/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los países de la UE han prohibido hoy la circulación y venta de un requesón producido en el Reino Unido, de la empresa Bowland Dairy Products por suponer un peligro para la salud y estar elaborado con leche no apta para consumo humano, informó el portavoz comunitario d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos