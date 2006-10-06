La UE prohíbe vender un requesón de Reino Unido por riesgo sanitario
El producto, de la empresa Bowland Dairy Products, está fabricado con leche caducada, con restos de antibióticos o contaminada con detergentes y colorantes.
FACUA.org
Europa-06/10/2006
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Los países de la UE han prohibido hoy la circulación y venta de un requesón producido en el Reino Unido, de la empresa Bowland Dairy Products por suponer un peligro para la salud y estar elaborado con leche no apta para consumo humano, informó el portavoz comunitario d