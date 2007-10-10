Las tarifas de taxis han subido en los últimos tres años en Sevilla un 13,9%, cuatro puntos por encima del IPC
FACUA Sevilla demanda que las tarifas de 2008 compensen el desproporcionado incremento de los últimos años y la eliminación de la abusiva tarifa del aeropuerto.
FACUA.org
Sevilla-10/10/2007
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Un estudio realizado por la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA pone de manifiesto que las tarifas de los taxis han subido en la capital en los últimos tres años un 13,9%, casi cuatro puntos por encima del IPC acumulado, que se situó en el 10,0