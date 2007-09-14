Los clientes del banco británico Northern Rock acuden en masa a retirar sus ahorros
El banco pierde un tercio de su valor en Bolsa tras emitir un profit warning.
FACUA.org
Europa-14/09/2007
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Los clientes del banco británico Northern Rock acudieron hoy en masa a retirar sus ahorros de la entidad británica formando largas colas a las puertas de las sucursales del banco, después de conocerse que la quinta entidad hipotecaria de Reino Unido se vio obligada a recurrir