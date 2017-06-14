Marea Blanca en Sevilla realizará el lunes una concentración en Valme contra el colapso de las Urgencias
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, denuncia el progresivo deterioro de los servicios de Urgencias de los hospitales sevillanos. La del lunes será la primera de las movilizaciones convocadas.
FACUA.org
Sevilla-14/06/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, llevará a cabo el próximo lunes, 19 de junio, la primera de las movilizaciones convocadas para denunciar el colapso crónico que sufren los servicios de urgencias de los centros del Servicio Andaluz de Salu