Nuestras accionesEl lunes 19 de junio, a las 10.30 horas, en la puerta principal del Hospital de Valme

Marea Blanca en Sevilla realizará el lunes una concentración en Valme contra el colapso de las Urgencias

La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, denuncia el progresivo deterioro de los servicios de Urgencias de los hospitales sevillanos. La del lunes será la primera de las movilizaciones convocadas.

FACUA.org
Sevilla-14/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, llevará a cabo el próximo lunes, 19 de junio, la primera de las movilizaciones convocadas para denunciar el colapso crónico que sufren los servicios de urgencias de los centros del Servicio Andaluz de Salu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos