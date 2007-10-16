Más de 854 millones de personas en el mundo pasan hambre mientras se produce un 10% de alimentos de más
Según la ONU, aumenta la población que no tiene garantizado el acceso a los nutrientes básicos.
FACUA.org
Internacional-16/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Más de 854 millones de personas en el mundo pasan hambre cuando en conjunto se produce un diez por ciento de alimentos por encima de los que serían necesarios para abastecer a toda la humanidad, y el problema empeora porque, en términos absolutos, cada vez hay más pers