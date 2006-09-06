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Nueve países podrían haber recibido carne podrida de una empresa bávara

Los países afectados serían Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo.

FACUA.org
Europa-06/09/2006
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La Comisión Europea (CE) afirmó que nueve países, entre los que no se incluye España, han recibido partidas de alimentos de una empresa de Baviera (Alemania), en la que recientemente se han detectado carne y otros productos caducados y en mal estado, informó el

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