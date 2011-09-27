Ordenan la retirada cautelar de una golosina líquida denominada Roller Crazy
Se consume pasando la lengua por el 'roll on' de su envase. Se está a la espera de confirmar si ha sido la causante de las quemaduras sufridas por una niña de Valencia.
FACUA.org
España-27/09/2011
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