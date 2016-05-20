Pedraz admite la personación de FACUA como acusación popular en el caso Ausbanc y Manos Limpias
Actuará en representación de los intereses generales de los consumidores. El portavoz de FACUA estudia personarse como acusación particular.
FACUA.org
España-20/05/2016
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El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, permanece en prisión incondicional desde el 18 de abril. | Imagen: Efe.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha admitido la personación de FACUA-Consumidores en Acción como acusación popular en el caso contra el entramado Ausbanc y Manos Limpias.
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