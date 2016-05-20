Nuestras accionesEl juez de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario

Pedraz admite la personación de FACUA como acusación popular en el caso Ausbanc y Manos Limpias

Actuará en representación de los intereses generales de los consumidores. El portavoz de FACUA estudia personarse como acusación particular.

FACUA.org
España-20/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha admitido la personación de FACUA-Consumidores en Acción como acusación popular en el caso contra el entramado Ausbanc y Manos Limpias.

s

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos