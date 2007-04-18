Renovado el convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y las federaciones de consumidores andaluzas
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Andalucía-18/04/2007
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Las federaciones de consumidores andaluzas han firmado una adenda al convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Agricultura y Pesca.
El Convenio Marco se firmó en diciembre de 2004 con las tres federaciones Al-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE, par