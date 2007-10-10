Sanidad y comunidades acuerdan implantar la Estrategia frente a Medicamentos Falsificados
El objetivo es asegurar la protección de los pacientes con la colaboración de todos los sectores implicados.
FACUA.org
España-10/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La elaboración definitiva de la Estrategia Nacional frente a los Medicamentos Falsificados, propuesta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para prevenir este potencial problema futuro, recibió hoy la luz verde al ser apoyada por el Consejo Int