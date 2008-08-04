Soria propondrá incluir el tratamiento de la lipoatrofia en la cartera del Sistema Nacional de Salud
La pérdida de grasa en el rostro es una de las alteraciones metabólicas que más agrava la sensación de estigma en pacientes que conviven con el VIH y en tratamiento antirretroviral.
FACUA.org
América-04/08/2008
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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, anunció hoy en el marco de a XVII Conferencia Internacional del Sida, que se celebra en México, su intención de proponer a las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Naciona