Tres meses de cárcel para cuatro taxistas sevillanos por acosar a colegas de Utrera por cargar en Sevilla
Los persiguieron desde el centro de la capital hasta Utrera, donde fueron interceptados por la Guardia Civil. Los taxistas de Utrera llevaban clientes y uno de ellos fue agredido físicamente.
Europa Press
Sevilla-11/10/2017
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La juez de lo Penal número 14 de Sevilla ha condenado a tres meses y un día de cárcel a los cuatro taxistas sevillanos acusados de perseguir y agredir a varios taxistas de Utrera por «invadir» su ámbito de trabajo, por haber recogido a clientes en la capital h