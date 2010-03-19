Un juez condena a Ryanair a pagar 16.000 euros a 40 pasajeros por no darles asistencia en un retraso

El Juzgado de lo Mercantil de Girona ha condenado a Ryanair a pagar un total de 16.000 euros a 40 pasajeros, 400 euros por viajero, por no darles asistencia durante un retraso de doce horas de un vuelo desde Bratislava (Eslovaquia) con destino Gerona, según la sentencia dictada el pasado