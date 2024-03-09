El máximo órgano de gobierno de FACUA Sevilla es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
Para agilizar el funcionamiento y garantizar la operatividad de FACUA Sevilla, la Junta Directiva elige de entre sus miembros un Secretariado Permanente. Este órgano, que se reúne cada mes, está formado por las personas que asuman la Presidencia, la Secretaría General, la Vicepresidencia y los vocales que decida la Junta Directiva.
Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 44ª Asamblea General de FACUA Sevilla, celebrada el 9 de mayo de 2024.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Rocío Algeciras Cabello
Secretario general
Jordi Castilla López
Vicepresidenta
Raquel Naranjo Torres
Tesorera
Teresa Sánchez Dorado
Vocales
María Ángeles Ayerbe Cazalla
Isabel Moya García
Carmen Campos García
Rubén Sánchez García
Félix Ayerbe Cazalla
Olga Ruiz Legido
Manuel Baus Japón
Fabiola Chaves Becerra
Rebeca Naranjo Torres
Isabel Francisco Caña
Enrique Piñero Cabello
Manuel Molina Suárez
María José Rodríguez Burgos
Mercedes Malaver Castillo
Rafael Rodríguez de León García
SECRETARIADO PERMANENTE
Rocío Algeciras Cabello (presidenta)
Jordi Castilla López (secretario general)
Raquel Naranjo Torres (vicepresidenta)
Teresa Sánchez Dorado (tesorera)
Isabel Moya García (vocal).
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 13 de mayo de 2024.