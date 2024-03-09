El máximo órgano de gobierno de FACUA Sevilla es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



Para agilizar el funcionamiento y garantizar la operatividad de FACUA Sevilla, la Junta Directiva elige de entre sus miembros un Secretariado Permanente. Este órgano, que se reúne cada mes, está formado por las personas que asuman la Presidencia, la Secretaría General, la Vicepresidencia y los vocales que decida la Junta Directiva.

Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 44ª Asamblea General de FACUA Sevilla, celebrada el 9 de mayo de 2024.



JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Rocío Algeciras Cabello

Secretario general

Jordi Castilla López



Vicepresidenta

Raquel Naranjo Torres



Tesorera

Teresa Sánchez Dorado



Vocales

María Ángeles Ayerbe Cazalla

Isabel Moya García

Carmen Campos García

Rubén Sánchez García

Félix Ayerbe Cazalla

Olga Ruiz Legido

Manuel Baus Japón

Fabiola Chaves Becerra

Rebeca Naranjo Torres

Isabel Francisco Caña

Enrique Piñero Cabello

Manuel Molina Suárez

María José Rodríguez Burgos

Mercedes Malaver Castillo

Rafael Rodríguez de León García

SECRETARIADO PERMANENTE



Rocío Algeciras Cabello (presidenta)

Jordi Castilla López (secretario general)

Raquel Naranjo Torres (vicepresidenta)

Teresa Sánchez Dorado (tesorera)

Isabel Moya García (vocal).