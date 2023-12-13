Lunes a jueves de 8:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:45 horas.

Viernes de 8:30 a 14:30 horas.

En Semana Santa, lunes a miércoles de 9:00 a 13:30 horas.

En julio y agosto, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

HORARIO DE NAVIDAD

24, 26 y 31 de diciembre, y 2 y 5 de enero, cerrado.