¿A qué empresa debo acudir si quiero contratar la tarifa semirregulada PVPC?
Las comercializadoras de luz de referencia son:
- Energía XXI, Comercializadora de Referencia SLU.
- Curenergía, Comercializador de Último Recurso SAU.
- Comercializadora regulada, GAS & POWER SA.
- Baser Comercializadora de Referencia SA.
- Régsiti Comercializadora Regulada SLU.
- Comercializador de Referencia Energético SLU.
- Teramelcor.
- Energía Ceuta XXI Comercializadora de Referencia.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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