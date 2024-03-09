Suministro de electricidad
¿A qué empresa debo acudir si quiero contratar la tarifa semirregulada PVPC?¿Cómo afecta a mi factura de mercado libre el tope del gas?¿Cómo afecta a mi factura de PVPC el tope del gas?¿Cómo puedo reclamar si tengo un problema con mi suministro eléctrico?¿Existe alguna herramienta para saber si tengo derecho al bono social?¿Puedo reclamar que me devuelvan dinero si mi factura eléctrica no incluye el consumo real sino una lectura estimada?¿Puedo solicitar otra ayuda alternativa al bono social?¿Qué conceptos puedo encontrarme en la factura de luz de mercado libre?¿Qué conceptos puedo encontrarme en una factura de PVPC?¿Qué debo hacer para solicitar el bono social eléctrico?¿Qué diferencias hay entre el mercado regulado y el mercado libre de electricidad?¿Qué es el bono social eléctrico?¿Qué es el mercado eléctrico?¿Qué es el tope del gas?¿Qué franjas horarias existen en el mercado regulado?¿Qué franjas horarias hay para la potencia de luz contratada?¿Qué puedo hacer si mi eléctrica lleva meses sin facturarme?¿Qué requisitos debo cumplir para ser considerado consumidor en riesgo de exclusión social?¿Qué requisitos debo cumplir para ser considerado consumidor vulnerable severo?¿Qué requisitos debo cumplir para ser considerado consumidor vulnerable?¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar el bono social eléctrico?¿Tengo que pagar alguna penalización si decido pasarme del mercado libre al regulado?¿Tengo que pagar alguna penalización si decido pasarme del mercado regulado al libre?He solicitado el cambio de comercializadora hace un par de semanas y todavía no sé nada