¿A qué se refieren con TIN y TAE cuando hablan de intereses de mi tarjeta?
El TIN (Tipo de Interés Nominal) es el interés que la entidad cobra por prestarte dinero a través de la tarjeta. El TAE (Tasa Anual Equivalente) incluye el TIN y las comisiones, y refleja el coste real del crédito en términos anuales.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+