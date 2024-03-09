Tarjetas y contratos de crédito
¿A qué se refieren con TIN y TAE cuando hablan de intereses de mi tarjeta?¿Cómo me aseguro de que un banco me brindará asistencia adecuada si tengo una discapacidad?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi banco?¿Cómo se aseguran los bancos de detectar pagos no autorizados o fraudes en mi cuenta?¿Cómo se aseguran los bancos de que la información y comunicación sean accesibles para mí si tengo una discapacidad?¿Cuál es el importe máximo permitido para una transacción contactless?¿Cuál es la cuantía acumulada máxima para las transacciones contactless antes de que se requiera autenticación?¿Cuántas transacciones contactless se pueden realizar antes de que se requiera autenticación reforzada?¿Es posible desactivar mi tarjeta por un tiempo y luego reactivarla?¿Es seguro pagar con tarjeta en el extranjero?¿Están los bancos obligados a hacer sus servicios accesibles para todos, incluyendo a personas con discapacidad?¿Hay un tope máximo a lo que puedo gastar con mi tarjeta?¿Para qué necesito el código CVV de mi tarjeta al hacer compras online?¿Puede cobrarme el banco comisiones por el uso de la tarjeta?¿Puede el banco cambiar las condiciones de mi tarjeta sin mi consentimiento?¿Puede un banco exigir la introducción del PIN tras una cantidad determinada de transacciones con contactless?¿Qué debo hacer si detecto cargos no autorizados en mi tarjeta?¿Qué debo hacer si pierdo mi tarjeta bancaria o me la roban?¿Qué garantías tengo frente a usos fraudulentos de mi tarjeta?¿Qué sucede si no pago el total de lo gastado con mi tarjeta de crédito?He sacado dinero en un cajero de otra entidad, ¿me pueden cobrar comisiones?Me han ofrecido una tarjeta de débito, ¿cuál es la diferencia con una de crédito?Mi banco ha establecido un límite de importe acumulado para las transacciones contactless inferior al que dice la UE, ¿es correcto?Si tengo discapacidad, ¿puede mi asistente personal acompañarme al banco?Si tengo una discapacidad que requiere asistencia intensa, ¿recibiré atención preferente en los servicios bancarios?Si tengo una discapacidad, ¿puedo esperar servicios de atención telefónica y online accesibles de mi banco?Soy una persona mayor, he ido a sacar dinero en ventanilla y me han cobrado tres euros de comisión, ¿es legal?