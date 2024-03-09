Adquirí mi vehículo mediante financiación y aún me quedan varios años de préstamo, pero ha resultado siniestro total por la DANA, ¿tengo que seguir pagándolo?
Sí, el contrato de financiación permanece vigente, por tanto, la financiación continuaría hasta su amortización total con independencia de la pérdida del vehículo.
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