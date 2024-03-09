#SOSDANA Daños y seguros
¿Cuánto tiempo tiene el Consorcio para indemnizarme los daños provocados por la DANA?¿Dónde me tengo que dirigir para reclamar los daños causados por la DANA?¿Dónde puedo solicitar la ayuda para adquirir un coche de sustitución si he perdido el mío por la DANA? y ¿Qué plazo tengo para presentar las solicitudes?¿He perdido mi vehículo a causa de la DANA, tengo derecho a adquirir uno de sustitución?¿Puedo reclamar alojamiento provisional por los daños ocasionados en mi vivienda por la DANA?¿Qué cuantía puedo percibir para sustituir mi vehículo siniestrado por la Dana?¿Qué hago si tras la DANA se ha restablecido el suministro eléctrico a mis vecinos pero yo continúo sin luz?¿Qué plazo tengo para reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros los daños provocados por la DANA?¿Qué puedo hacer ante los cortes de luz derivados de daños en las instalaciones eléctricas de distribución causados por la DANA?¿Qué puedo hacer si el Consorcio no se hace cargo de los daños que he sufrido por la DANA o he recibido una indemnización inferior a la esperada?¿Quién puede reclamar a la aseguradora los daños personales provocados por la DANA?¿Se pueden reclamar los daños producidos por la DANA en las zonas comunes de mi edificio?Adquirí mi vehículo mediante ‘renting’ y ahora lo he perdido tras la DANA, ¿tengo que seguir pagando? ¿Quién cobra el seguro?Adquirí mi vehículo mediante financiación y aún me quedan varios años de préstamo, pero ha resultado siniestro total por la DANA, ¿tengo que seguir pagándolo?He sufrido averías de electrodomésticos tras la recuperación del suministro eléctrico que fue interrumpido por la DANAHe sufrido daños en mi vivienda a consecuencia de la DANA, ¿qué cubre mi seguro?He sufrido daños por la DANA pero no tengo seguro, ¿qué puedo hacer?Me he visto afectado por la DANA, ¿qué cubre mi seguro?Me he visto afectado por la DANA, ¿qué puedo hacer si he perdido mis pólizas de seguro?Mi vehículo ha resultado siniestro total debido a la DANA y ya he solicitado la cobertura al Consorcio de Compensación de Seguros, ¿con cuánto me indemnizará?Por culpa de la DANA he perdido mi vehículo y no logro localizarlo, ¿qué puedo hacer?Por culpa de la DANA me he quedado sin línea de internet ni de teléfono, ¿deben compensarme?Por culpa de la DANA mi vehículo ha desaparecido o tiene daños, ¿quién se hace cargo?Si he sufrido daños físicos debido a la DANA, ¿tengo derecho a indemnización?Tengo billetes que se han visto deteriorados por culpa de la DANA, ¿qué puedo hacer con ellos?Un familiar ha fallecido a causa de la DANA, ¿qué cubren los distintos seguros?