Adquirí mi vehículo mediante ‘renting’ y ahora lo he perdido tras la DANA, ¿tengo que seguir pagando? ¿Quién cobra el seguro?

En primer lugar, debes consultar las condiciones del contrato para conocer qué se establece en este tipo de situaciones. Es posible que la empresa esté obligada a sustituir el vehículo por otro en casos de pérdida por fuerza mayor. En caso contrario, podrías cancelar el contrato.

Respecto al seguro, este tipo de contrato de renting suele incorporar un seguro a todo riesgo. Lo cobraría la empresa titular del vehículo , salvo que en las condiciones de la póliza se disponga otra cosa.