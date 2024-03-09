Al fallecer quiero transferir mi seguro de decesos a mi hija ¿puede ser?
Esto depende de las condiciones de tu póliza. Algunas aseguradoras permiten la cesión o transferencia del seguro de decesos, mientras que otras no. Es importante que revises tu contrato para entender las opciones disponibles.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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