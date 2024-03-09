Seguros de decesos
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Cómo se procede en el seguro de decesos en caso de fallecimiento del asegurado?¿Debe mi aseguradora garantizar el acceso a su servicio de atención al cliente si tengo discapacidad auditiva o visual?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?¿Puedo contratar más de un seguro de decesos?¿Puedo elegir libremente el prestador del servicio funerario con cargo al seguro de decesos?¿Qué ocurre si el importe del sepelio es inferior a la suma asegurada?¿Qué sucede si dejo de pagar la prima del seguro de decesos?Al fallecer quiero transferir mi seguro de decesos a mi hija ¿puede ser?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?El velatorio que contemplaba la póliza de decesos no se llevó a cabo, ¿me deben devolver parte de la prima?He decidido no renovar el seguro de decesos, ¿cómo debo proceder?He solicitado la prestación funeraria y me indican que por fuerza mayor no se hacen cargoLlevo veinte años pagando mi seguro de decesos y ahora la aseguradora me dice que no me prorroga la póliza ¿es legal?Quiero ampliar mi seguro de decesos, ¿es posible?Si los herederos contratan los servicios funerarios por medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, ¿qué sucede?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?Tras años pagando, ahora mi aseguradora no quiere renovar mi seguro de decesos