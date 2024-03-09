Antes de concederme un préstamo, ¿deben comprobar si puedo pagarlo?
Antes de firmar un contrato de crédito, el prestamista debe evaluar la solvencia del consumidor utilizando información suficiente, que puede incluir datos proporcionados por el consumidor y consultas a ficheros de solvencia patrimonial. Las entidades de crédito también deben considerar normas específicas de gestión de riesgos y control interno.
Si se acuerda modificar el monto total del crédito después de firmado el contrato, el prestamista debe actualizar la información financiera del consumidor y reevaluar su solvencia antes de aumentar significativamente el monto del crédito.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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