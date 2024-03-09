Préstamos personales
¿Cómo debe informarme la entidad si contrato con ella un crédito en forma de posibilidad de descubierto?¿Cómo puedo reclamar si tengo problemas con un préstamo personal?¿De qué manera se debe redactar y presentar mi contrato para que sea válido?¿Debe una entidad bancaria garantizar el acceso universal a sus servicios?¿Deben ser accesibles los servicios de atención telefónica y electrónica de las entidades financieras?¿Hay un tope en los intereses que pueden cobrarme si me retraso en el pago del préstamo personal?¿Puede el banco obligarme a contratar un seguro de vida para concederme un préstamo personal?¿Puede modificarme la tasa de interés en un préstamo con tipo variable?¿Puede negarme la entidad un préstamo personal sin justificarlo?¿Pueden cobrarme comisiones que no aparecen en mi contrato de préstamo personal?¿Pueden cobrarme por pagar todo el préstamo personal antes de tiempo?¿Puedo cancelar mi préstamo personal antes de tiempo?¿Puedo retractarme después de firmar un préstamo?¿Puedo solicitar un extracto de cuenta detallado durante la vigencia de mi contrato de crédito?¿Qué derechos tienen los asistentes personales o personas de apoyo en relación con la atención a personas con discapacidad?¿Qué detalles debe incluir mi contrato si tengo un crédito con posibilidad de descubierto?¿Qué detalles deben estar obligatoriamente en mi contrato de crédito?¿Qué es la información y comunicación accesible en servicios financieros?¿Qué hago si detecto que las condiciones aplicadas al préstamo personal no son las pactadas?¿Qué información debe incluirse en un contrato de crédito en forma de descubierto?¿Qué información deben proporcionarme antes de firmar un préstamo personal?¿Qué obligaciones tienen las entidades financieras y bancarias en relación con la atención a personas con discapacidad?¿Qué pasa si mi contrato de crédito no se ha formalizado por escrito como exige la ley?¿Qué pasa si no puedo pagar una cuota de un préstamo personal?¿Qué puedo hacer si detecto condiciones abusivas en mi contrato de préstamo?¿Qué son los contratos de crédito vinculados?Antes de concederme un préstamo, ¿deben comprobar si puedo pagarlo?En caso de que mi contrato de compra sea anulado o resuelto, ¿cómo se manejan las liquidaciones?En un contrato de crédito con posibilidad de descubierto, ¿qué información debe proporcionarme regularmente el prestamista?He contratado un préstamo personal, ¿debe facilitarme la entidad financiera un desglose detallado de las cuotas que voy a pagar?He financiado la compra de un bien o servicio, pero no cumple mis expectativas ¿puedo oponerme a que el proveedor cobre la letra de cambio o pagaré?He firmado un préstamo y la entidad no ha querido darme una copia del contrato, ¿están obligados a facilitármela?Mi contrato de crédito no tiene todas las cláusulas obligatorias, ¿existen penalizaciones por la falta de forma?Si el tipo deudor de mi crédito cambia, ¿cómo y cuándo debe informarme el prestamista?Si hay un cambio en el tipo deudor, ¿cómo debe informarme la entidad?Si tengo un descubierto tácito en mi cuenta a la vista, ¿qué información debe darme el prestamista?Si van a cambiar el coste total de mi crédito, ¿qué normas debe seguir el prestamista?Soy una persona con discapacidad, ¿tengo derecho a atención preferente en los servicios bancarios?Tengo un crédito vinculado a la prestación de un servicio pero han dejado de proporcionármelo, ¿qué puedo hacer?Tengo un descubierto tácito en mi contrato de cuenta a la vista