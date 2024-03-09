Ayer me cortaron la línea móvil sin avisarme, ¿es esto legal?
La compañía puede dejar de prestar sus servicios de telefonía ante el impago de la factura, si bien, deberá avisar previamente al cliente. En todo caso, se mantendrán las llamadas entrantes, excepto las de cobro revertido y las salientes de urgencias (ej. 112). Si te cortaron el servicio sin preaviso presenta una reclamación ante el operador.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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