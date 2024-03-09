Telefonía móvil
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi empresa de telecomunicaciones?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi proveedor de internet y/o telefonía?¿Puede penalizarme mi compañía de telecomunicaciones por retrasarme en el pago de la factura?¿Puedo elegir cómo pagar mis facturas de teléfono móvil?¿Puedo pedir a mi operador que restrinja las llamadas a servicios de tarificación especial?Ayer me cortaron la línea móvil sin avisarme, ¿es esto legal?Ayer recibí una advertencia de mi operador sobre el «uso razonable», ¿qué significa eso?He ido de viaje y al volver mi factura de móvil ha sido muy altaHe perdido mi móvil, ¿qué debo hacer?He solicitado la portabilidad de mi línea móvil pero mi operador me ha hecho una contraoferta, ¿puedo cancelar el proceso?Me di de baja, pero sigo recibiendo facturas, ¿qué puedo hacer?Me han llamado una empresa de telecomunicaciones para ofrecerme un contrato, ¿me lo tienen que enviar?Me voy de viaje y no quiero que me carguen importes por ‘roaming’Mi factura de móvil es muy alta, ¿cómo puedo evitar sobrecostes?Mi servicio móvil no cumple lo prometido en el contrato, ¿qué puedo hacer?No puedo pagar mi factura de teléfono este mes, ¿qué puede pasar?Pagué una factura de móvil y luego me di cuenta de que era incorrecta, ¿qué debo hacer?Quiero cambiar de operador, ¿puedo mantener mi número de móvil actual?Quiero desactivar el servicio de pagos a terceros ¿puede mi operadora denegar mi solicitud?Recibí un aviso de cambios en mi contrato de telefonía móvil, ¿qué opciones tengo?Si mi operador de telefonía móvil comienza a cobrarme por servicios que eran gratis, ¿puedo reclamar?Si mi operador de telefonía móvil no me envía facturas, ¿puedo reclamar?Soy una persona con discapacidad visual, ¿deben mi operadora facilitarme mi contrato en formato accesible?Últimamente mi plan de datos se agota muy rápido, ¿qué puedo hacer?Uso una tarjeta prepago para mi móvil, ¿tengo los mismos derechos que otros usuarios?Voy a cambiar de operador de telefónia móvil, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer efectiva la portabilidad?Voy a cambiar de operador de telefonía móvil, ¿debo avisar al anterior?Voy a viajar por Europa, ¿hay límites en el uso de datos?