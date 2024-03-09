Ayer recibí una advertencia de mi operador sobre el «uso razonable», ¿qué significa eso?
La política de uso razonable se refiere a limitaciones impuestas por los operadores para prevenir el uso excesivo o inapropiado de sus servicios, que podría afectar a otros usuarios o al propio operador. Esto podría incluir restricciones después de alcanzar cierto nivel de consumo.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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