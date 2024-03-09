Cancelaron mi viaje en autobús sin previo aviso y no pude llegar a tiempo a una reunión, ¿puedo reclamar daños y perjuicios?

En primer lugar habría que analizar el motivo de dicha cancelación, así como si la misma responde a algún motivo de fuerza mayor. En caso de no ser así y deberse la cancelación del viaje en autobús a culpa o negligencia de la empresa, podrían ser reclamados los perjuicios acreditados que a consecuencia de dicha situación se produzcan. Para reclamar esos perjuicios deberás presentar las facturas o tiques que acrediten los gastos soportados por el viajero.