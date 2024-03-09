Transporte en autobús
¿Cómo deben adaptarse los autobuses interurbanos-suburbanos con escalones para la accesibilidad?¿Cómo deben ser señalizadas las paradas de autobús para ser accesibles?¿Cómo reclamar a una empresa de transporte en autobús?¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad para autobuses interurbanos-suburbanos?¿Cuáles son las condiciones específicas de accesibilidad para los andenes de estaciones de autobuses?¿Cuánto equipaje puedo transportar en un viaje de autobús sin coste adicional en el billete?¿Deben las compañías de autobuses interurbanos cumplir con algún sistema de seguridad infantil?¿Puede una compañía de autobuses prohibirme viajar con ellos por algún motivo?¿Puedo llevar una bicicleta como equipaje en el autobús? ¿Debo comunicarlo antes del viaje?¿Qué características deben tener las marquesinas de las paradas de autobús para ser accesibles?¿Qué condiciones de accesibilidad deben cumplir las grandes estaciones de autobuses?¿Qué requisitos de accesibilidad deben cumplir los autobuses de líneas regulares de transporte interurbano?¿Qué requisitos de accesibilidad deben cumplir los autobuses urbanos?¿Qué se requiere en los servicios de transporte en autobús interurbano cuyo itinerario exceda de una comunidad autónoma?Cancelaron mi viaje en autobús sin previo aviso y no pude llegar a tiempo a una reunión, ¿puedo reclamar daños y perjuicios?Después de un accidente de autobús, ¿puede el transportista limitar el coste del alojamiento que me proporciona?En los viajes en autobús, ¿qué diferencia hay entre equipaje y bulto de mano?Han suprimido una parada de la línea de bus que suelo coger, ¿quién toma ese tipo de decisiones?He sufrido daños en mis pertenencias durante el trayecto en autobús, ¿a quién debo reclamar?He sufrido un accidente de autobús. ¿Qué tipo de asistencia puedo esperar para mis necesidades inmediatas?Iba en el autobús y se ha estropeado, ¿cómo llego a mi destino?Mi autobús se ha retrasado por más de dos horas, ¿qué opciones tengo?Mi equipaje sufrió daños en un accidente de autobús. ¿Puedo recibir una compensación por ello?Sé que por ley me corresponde asistencia en caso de accidente de autobús, pero la empresa me ha dicho que no me la va a proporcionar. ¿Pueden hacerlo?Si me niegan el embarque al autobús debido a mi discapacidad o movilidad reducida, ¿cuáles son mis opciones?Soy una persona con discapacidad y necesito hacer una reserva de viaje en autobús, ¿pueden cobrarme algún costo adicional por esto?Soy una persona con discapacidad y quiero hacer una reserva de viaje en autobús, ¿pueden negarse a aceptar mi reserva?Sufrí una caída cuando realizaba un viaje en autobús, ¿tengo derecho a indemnización?Viajaba de pie en el autobús urbano y me daba la sensación de que iba demasiado rápidoViajo todas las semanas en autobús a mi pueblo ¿hay algún tipo de subvención de la que me pueda beneficiar?