Casi todas las semanas tengo que hacer el mismo viaje en un tren de Media Distancia, ¿puedo ahorrar de algún modo?
Renfe ha implementado para sus servicios ferroviarios Media Distancia un título multiviaje para cada origen-destino declarado como obligación de servicio público, así como para los trayectos Avant entre Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca y Alicante-Murcia, que será de carácter gratuito para los usuarios recurrentes.
Además, aplica un descuento del 50%, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, para todos los títulos multiviaje para el resto de los servicios ferroviarios de AVANT, declarados como obligación de servicio público.
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