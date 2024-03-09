Transporte en tren
¿Cómo deben garantizar las empresas ferroviarias y administradores de estaciones la disponibilidad de información en estaciones no dotadas de personal?¿Cómo deben ser adaptadas las máquinas expendedoras y otros elementos interactivos en las estaciones de ferrocarril?¿Cómo deben ser los itinerarios accesibles dentro y fuera de las estaciones de ferrocarril?¿Qué características deben tener las escaleras y rampas en las estaciones de ferrocarril?¿Qué condiciones de accesibilidad deben cumplir los andenes y el material móvil en las estaciones de ferrocarril?¿Qué nivel de asistencia deben ofrecer las empresas ferroviarias a personas con discapacidad en vías alternativas?¿Qué normas deben establecer las empresas ferroviarias y administradores de estaciones para garantizar el acceso no discriminatorio de personas con discapacidad y movilidad reducida?¿Qué requisitos de accesibilidad deben cumplir las estaciones de ferrocarril?Casi todas las semanas tengo que hacer el mismo viaje en un tren de Media Distancia, ¿puedo ahorrar de algún modo?El tren va a salir con más de una hora de retraso, ¿a qué tengo derecho?Han perdido mi maleta, ¿qué indemnización me corresponde?He decidido solicitar el reembolso del billete de tren ante el incumplimiento de la empresa, ¿en cuánto tiempo lo recibiré?He llegado a la estación de tren y mi maleta se había perdido, ¿quién debe responder?He perdido el tren de conexión y ahora tengo que coger el tren de mañanaHe solicitado un billete de tren y no me lo venden debido a que tengo movilidad reducidaMe han cancelado el viaje en tren, ¿qué opciones tengo?Me han perdido el equipaje en un viaje en tren, ¿tiene seguro el transportista?Mi tren lleva más de 100 minutos de retraso desde la hora prevista de salida y no me han informado de las alternativas de viaje ante su cancelaciónNo me han dejado comprar un billete por problemas de accesibilidad y no me quieren dar la respuesta por escritoQuiero saber si la estación de destino está adaptada para personas con diversidad funcional, ¿es posible?Si me han cancelado el tren y he elegido utilizar una vía alternativa, ¿me pueden imponer un coste adicional?Si un pasajero no puede realizar un viaje en tren, ¿puede otra persona utilizar el billete?Sufrí una caída en el tren, ¿puedo reclamar al transportista?Tras mi viaje en tren he llegado al destino y no me entregarán mi maleta hasta mañanaViajando en tren han roto mi maleta, ¿qué indemnización me corresponde?Voy todas las mañanas a trabajar en Cercanías ¿hay algún tipo de subvención de la que me pueda beneficiar?