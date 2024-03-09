¿Cómo afecta a mi factura de mercado libre el tope del gas?
Los consumidores con contrato de suministro eléctrico en el mercado libre, el mecanismo se aplica a los contratos que se han renovado a partir del 26 de abril de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023. Los contratos anteriores mantendrán el precio fijado pactado con la comercializadora, pero las revisiones anuales que se hagan a partir de esta fecha deberán incluir los nuevos costes variables.
Normalmente los contratos son anuales, por lo que a lo largo del año 2022 la mayoría de los contratos se vieron renovados y la mayoría de los consumidores empezaron a pagar el mecanismo de ajuste.
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