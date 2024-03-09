¿Cómo afecta a mi factura de PVPC el tope del gas?
Los consumidores con contratos de mercado regulado (pvpc) asumen el mecanismo de ajuste en su factura desde el 15 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. En estas facturas, este coste no aparece identificado.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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