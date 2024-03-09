Como consecuencia del retraso sufrido en un primer vuelo, he perdido el de conexión. ¿Tengo derecho a recibir asistencia?
Si los vuelos en conexión se encuentran incluidos dentro de la misma reserva, la compañía aérea debe ofrecerle comida y bebida suficiente así como alojamiento y transporte entre alojamiento y aeropuerto en caso de ser necesario durante el tiempo necesario de espera hasta la salida del transporte alternativo que le debe ofrecer la compañía.
En caso de que los vuelos de conexión se encuentren en reservas diferentes, el Reglamento 261/2004 no recoge derechos en el sentido indicado.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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