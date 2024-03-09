Transporte aéreo
¿Cómo puedo conocer mis derechos como pasajero aéreo?¿Cómo reclamo ante un problema con mi vuelo?¿Cómo reclamo una incidencia sufrida en un vuelo con mi equipaje?¿Cómo se facilita el embarque y desembarque para personas con discapacidad cuando no hay pasarelas telescópicas en el aeropuerto?¿Cómo se garantiza la evacuación accesible en los aeropuertos?¿Qué garantías de accesibilidad deben ofrecer los aeropuertos para las personas con discapacidad?¿Qué medidas de accesibilidad deben tener las máquinas expendedoras y equipos automáticos en los aeropuertos?¿Qué sistemas de información y comunicación deben proporcionar los aeropuertos para personas con discapacidad?A causa de una DANA se ha cancelado mi vuelo, ¿qué indemnización me corresponde?Como consecuencia del retraso sufrido en un primer vuelo, he perdido el de conexión. ¿Tengo derecho a recibir asistencia?En el avión me han pasado a una clase inferior a la que aboné, ¿me corresponde la devolución del dinero?En el avión me han pasado de turista a primera clase, ¿me pueden cobrar por ello?En la puerta de embarque me han indicado que no podía viajar, no dejándome subir al aviónEn la tarjeta de embarque no se indica nada y no sé hasta cuándo puedo hacer la facturaciónHan cancelado o retrasado mi vuelo, ¿qué atención debe proporcionarme la aerolínea?He oído que puedo obtener el reembolso de mi billete si mi vuelo se retrasa más de cinco horasHe tenido una incidencia con mi equipaje, ¿qué derechos tengo como pasajero aéreo?La aerolínea me ha indicado en la puerta de embarque que hay overbooking y que no puedo volarLa aerolínea no me ha proporcionado atención y he tenido que abonar manutención y alojamiento durante la espera del vuelo, ¿puedo reclamar esos gastos?Me han cancelado el vuelo tres semanas antes, ¿me corresponde compensación?Me han cancelado el vuelo, ¿qué derechos tengo?Me han cancelado un vuelo con menos de dos semanas de antelación y me han ofrecido un vuelo alternativo, ¿sigo teniendo derecho a compensación?Me informan de que tengo derecho a obtener el reembolso de mi billete de avión, ¿existe un plazo para que me lo abonen?Me ofrecen un vuelo alternativo, pero sale de otro aeropuerto de la ciudadMi vuelo ha sido cancelado pero la compañía aérea dice que no está obligada a compensar puesto que fue por «circunstancias extraordinarias»Mi vuelo ha sufrido un retraso de más de tres horas, ¿me corresponde una compensación?Se ha retrasado mi vuelo, ¿qué derechos tengo?Si mi vuelo se cancela, ¿significa esto que me han denegado el embarque?Soy una persona con movilidad reducida, ¿tengo algún tipo de prioridad en el vuelo?Tengo movilidad reducida y me han denegado el embarque, ¿qué puedo hacer?