¿Cómo debe informarme la entidad si contrato con ella un crédito en forma de posibilidad de descubierto?
El prestamista debe proporcionar al menos trimestralmente un extracto de cuenta detallando importes dispuestos, saldos, pagos efectuados, tipo deudor aplicado y recargos, entre otros.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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