¿Cómo deben adaptarse los autobuses interurbanos-suburbanos con escalones para la accesibilidad?
Los autobuses interurbanos-suburbanos deben contar con plataforma elevadora para el acceso, escalones con alturas limitadas y señalizados con bandas fotoluminiscentes, y huellas de material no deslizante.
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