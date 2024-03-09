¿Cómo deben garantizar las empresas ferroviarias y administradores de estaciones la disponibilidad de información en estaciones no dotadas de personal?
Deben asegurarse de que haya información fácilmente disponible, especialmente en formatos accesibles, sobre las estaciones más cercanas con personal y la asistencia disponible para personas con discapacidad y movilidad reducida.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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