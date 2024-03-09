¿Cómo deben ser los itinerarios accesibles dentro y fuera de las estaciones de ferrocarril?
Los itinerarios deben tener una anchura y altura libre suficiente, pavimentos no deslizantes, iluminación adecuada, y no deben presentar obstáculos para el paso seguro de personas con discapacidad.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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